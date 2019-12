Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : un satellite prêt au lancement à Kourou Cercle Finance • 13/12/2019 à 13:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce vendredi que le premier satellite COSMO-SkyMed Seconde Génération est prêt à être lancé depuis le Port Spatial de l'Europe en Guyane française. 'Construit par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), le satellite sera lancé par une fusée Soyouz le 17 décembre 2019 à 09 :54 heure locale (13 :45 CET). Vingt-six minutes après le lancement, la première télémesure envoyée par le satellite sera acquise par le centre de contrôle de Fucino de Telespazio, société conjointe entre Leonardo (67%) et Thales (33%), depuis lequel seront effectuées les opérations de mise à poste', précise Thales.

