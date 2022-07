Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: un projet de propulsion pour satellites à base d'eau information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 12:20

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé mardi qu'elle allait s'associer à la start-up italienne Miprons en vue de développer un système de propulsion spatiale carburant à l'eau.



La société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) indique avoir signé un accord avec l'entreprise romaine afin de concevoir un système propulsif pour satellites utilisant une technologie de micropropulseur propriétaire.



Ce procédé d'électrolyse, dont le brevet italien est en cours de dépôt dans 49 autres pays, permet de décomposer l'eau en hydrogène et oxygène, ensuite admis dans la chambre de combustion.



Ce système, conçu spécialement pour les satellites de Thales Alenia Space, permettra d'effectuer plus rapidement des manoeuvres telles que la mise à poste, la désorbitation du satellite ou l'évitement de collisions.



Thales Alenia Space, qui supervisera le développement de ce propulseur pour ses satellites de petites et moyennes dimensions, a prévu de soutenir les tests environnementaux du modèle d'ingénierie à partir de ses sites en Italie.



Angelo Minotti, le PDG de Miprons, assure que son entreprise fera tout son possible pour que le système soit opérationnel 'dès que possible'.