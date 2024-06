Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un permis de conduire numérique en Australie information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Thales a mise en place le permis de conduire numérique pour les habitants du Queensland en Australie. Thales et le ministère des Transports et des routes principales du Queensland (TMR) ont mis la nouvelle application à disposition de tous les habitants de cette région.



Depuis son lancement fin 2023 par le ministère des Transports et des routes principales du Queensland (TMR), plus de 500 000 habitants de cette région ont téléchargé la nouvelle application de permis de conduire numérique développée par Thales et ses partenaires locaux, Code Heroes et Aliva.



La plateforme de services d'identification numérique de Thales alimente l'application et fournit un hébergement cybersécurisé pour les données d'identité des utilisateurs.



Les entreprises, qui doivent vérifier l'identité ou l'âge requis pour fournir des biens ou des services, peuvent télécharger l'application de vérification 'Verifier for Digital Licence', qui confirme électroniquement l'authenticité des données reçues à partir d'une application Digital Licence.



L'application du Queensland est le premier permis de conduire numérique conforme aux normes internationales déployé en Australie, permettant aux utilisateurs de présenter et de partager leur identité numérique dans toutes les juridictions locales et internationales qui l'acceptent.



' L'application Queensland Digital Licence est une étape importante sur le marché de l'identification numérique, montrant l'importance croissante et l'appétit pour les permis de conduire mobiles, respectant les normes internationales et l'interopérabilité au-delà des frontières ' a déclaré Youzec Kurp, vice-président des solutions d'Identité et de Biométrie pour Thales.





