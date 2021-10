Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : un nouveau satellite pour le territoire indonésien information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a signé un contrat avec le principal opérateur de services satellitaires indonésien PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), afin de construire HTS 113BT, un nouveau satellite de télécommunications haut débit (HTS). Thales Alenia Space est responsable de la conception, de la réalisation, des tests et de la livraison au sol du satellite, de même que de sa mise à poste et des tests en orbite. HTS 113BT délivrera une capacité de plus de 32 Gb/s sur l'ensemble du territoire indonésien. Ce satellite d'environ 4 tonnes au lancement sera livré début 2024 pour une durée de vie en service de 15 ans.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.04%