Thales: un nouveau centre de cybersécurité au Maroc

(CercleFinance.com) - Thales annonce l'ouverture d'un nouveau centre opérationnel de cybersécurité (SOC) au Maroc, le sixième au sein de son réseau international.



Ce nouveau centre va permettre de bénéficier d'une protection en temps réel contre les cyberattaques dans le pays mais aussi sur l'ensemble du continent africain.



Le groupe avec désormais six centre opérationnel de cybersécurité, situés au Canada, en France, à Hong-Kong, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et désormais au Maroc, accompagne plus d'une centaine de clients en continu dans le monde.



' La transformation numérique des sociétés africaines, illustrée par la généralisation du paiement mobile sur le continent, et l'augmentation du télétravail, conséquence de la crise sanitaire, ont considérablement augmenté la vulnérabilité de l'Afrique face aux cyberattaques ' indique le groupe.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.29%