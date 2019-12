Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : un écran tactile certifié par l'AESA Cercle Finance • 19/12/2019 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jeudi que l'écran tactile intégré qu'il a développé est le premier au monde à être certifié dans l'aviation commerciale par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). 'Cette solution offre au pilote une expérience utilisateur similaire à un smartphone ou une tablette permettant une interaction fluide et un haut niveau de précision. Cette nouvelle solution intègre l'ensemble des contraintes associées à l'utilisation d'écrans tactiles dans l'aviation commerciale et constitue un accélérateur de premier plan de la transformation digitale des compagnies aériennes', développe le groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.32%