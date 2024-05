Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un contrat avec Nokia auprès du métro de Londres information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi avoir décroché, en collaboration avec Nokia, un contrat visant à fournir un nouveau système de communications au métro de Londres.



Le renouvellement de l'accord conclu avec Transport for London (TfL), l'autorité en charge des transports de la ville de Londres, prévoit le déploiement d'une solution intégrée de communication.



Ce réseau multiservice doit permettre d'englober les systèmes radio, les infrastructure de transmissions et les systèmes de sécurité, y compris les caméras de vidéoprotection.



Nokia fournira de son côté les routeurs de coeur de réseau IP/MPLS nécessaires à la mise en oeuvre du projet.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.84%