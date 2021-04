Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : un contrat avec les forces armées allemandes Cercle Finance • 22/04/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi qu'il allait fournir aux forces armées allemandes un système de détection et d'alerte destiné à la protection des convois et des camps. Ce système portable, alimenté par batterie, comprend un radar UHF, un réseau d'alerte intégré avec plusieurs dispositifs câblés et sans fil ainsi qu'une unité de commande, en l'occurrence un ordinateur portable durci. Dans son communiqué, l'électronicien de défense indique être parvenu à boucler le projet en seulement deux mois, entre l'appel d'offres initial et la finalisation du contrat, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés. Le contrat prévoit également la formation des personnels, la documentation et les pièces de rechange initiales, et comporte une option pour la fourniture de systèmes supplémentaires. La première livraison est prévue fin 2021.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.99%