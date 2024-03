Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un consortium pour la formation des pilotes information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Thales s'est associé à plusieurs partenaires en vue de créer un consortium chargé de développer une méthodologie outillée pour l'évaluation de comportements des pilotes.



Ce projet de recherche - piloté par le groupe d'électronique français - vise à répondre aux nouvelles exigences de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a ​et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en matière de sécurité des vols.



Ce consortium doit rassembler l'expertise de tous les acteurs qui interviennent dans la formation, des compagnies aériennes aux centres d'entrainement, en passant par les écoles.



Le groupement va ainsi inclure l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC), l'école normale supérieure Paris-Saclay et le spécialiste de la formation des pilotes de ligne sur simulateurs de vol Simaero.



Il englobera également AviaSim, un spécialiste du loisir aéronautique ainsi que la compagnie aérienne française Corsair.



En tant que chef de file du projet, Thales prévoit d'apporter sa connaissance et sa technologie développée au cours de recherches menées sur l'analyse des facteurs humains dans le pilotage d'aéronef, suivant une approche multi-modale combinant le vocal, l'oculaire et la manipulation.





