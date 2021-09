Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : un consortium anti sous-marin choisi par Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Un consortium coordonné par Thales a remporté un appel d'offres européen visant à développer la prochaine génération de systèmes de lutte anti sous-marine. La Commission européenne a choisi le groupement 'Seanice' en vue de préparer les forces navales européennes aux menaces sous-marines de demain, telles que sous-marins miniatures, drones, torpilles ultra rapides et mines navales. Le consortium - qui inclut également Airbus - est composé de 16 partenaires représentant six pays, à savoir la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie et le Portugal. Ce projet a pour but d'appliquer au théâtre d'opérations de la lutte ASM de nouveaux concepts déjà utilisés dans le civil, notamment via de nouveaux moyens de renseignement et de surveillance, dans le cadre d'une architecture compatible avec les normes actuelles et futurs de l'UE/OTAN. La France est le chef de file du consortium et Thales en est le coordonnateur.

