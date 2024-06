Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un concept d'authentification sans mot de passe information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Thales annonce un nouveau concept d'authentification sans mot de passe, Passwordless 360°, qui offre à ses clients une fonctionnalité capable de couvrir l'ensemble de leurs besoins, quel que soit le type d'utilisateur ou le niveau de garantie requis.



Passwordless 360° permet aux entreprises d'utiliser les technologies d'authentification les plus récentes, telles que les clés FIDO.



' Face à la multiplication des mots de passe qu'on leur demande d'utiliser, et aux règles de complexité qui les entourent, la frustration des utilisateurs ne cesse de grandir. Avec une moyenne de 100 mots de passe à gérer, les utilisateurs cherchent des solutions de contournement, soit en choisissant des mots de passe plus faciles à mémoriser soit en réutilisant le même mot de passe pour plusieurs services ' souligne le groupe.



Passwordless 360° fournit un ensemble complet d'outils qui permettent aux entreprises de déployer l'authentification sans mot de passe sur un large éventail d'applications, tels que l'accès sécurisé aux appareils personnels et professionnels ou l'authentification sur des ressources Web.



Permettant de s'affranchir des mots de passe traditionnels, elle élimine également les risques de sécurité liés au vol et à l'hameçonnage.





