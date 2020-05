Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : un analyste reste à l'achat, confiant pour le T3 Cercle Finance • 29/05/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le titre Thales recule ce vendredi de -2,5%, mais a tout de même avancé de +12% en 5 séances, alors que, anticipant 'un retour à la normale au T3 en termes de productivité', l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur celui-ci. 'Concernant les contrats pluriannuels, la société indique que la plupart comportent des clauses de force majeure qui permettent d'effacer les pénalités de retard mais au-delà de ce point, les discussions avec les clients rendent Thales confiant dans sa capacité à leur transférer, dans certaines situations, une partie des surcoûts induits par la crise ou à rattraper les retards sur la durée du contrat (2 à 3 ans en moyenne)', estime le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 88 euros, pour un potentiel de +24%.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.13%