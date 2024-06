Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un accord avec Google Cloud dans la cyberattaques information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Thales a signé un accord avec Google Cloud pour renforcer ses capacités de détection et de réponse aux cyberattaques.



Thales met ainsi au point une plateforme globale de SOC, sur la base de l'expertise et des technologies de cybersécurité de Google Cloud, telles que Google Security Operations, VirusTotal, et le renseignement d'intérêt cyber de Mandiant, le tout alimenté par l'IA générative.



Ce SOC de nouvelle génération offre aux organisations une protection à toute épreuve face aux cybermenaces les plus sophistiquées.



Pierre-Yves Jolivet, Vice-Président, Cyber Digital Solutions chez Thales : ' Thales se réjouit de ce partenariat avec Google Cloud qui vise à offrir à ses clients une solution de services SOC parmi les plus avancés du marché, combinant haute technologie et connaissance de la menace. Dans un environnement toujours plus exposé aux cyber-attaques, ce partenariat permettra aux équipes de Thales d'aller plus loin dans leur détection des attaques, et d'y répondre plus vite et plus efficacement, au bénéficie de la résilience de ses clients.'





Valeurs associées THALES 164.70 EUR Euronext Paris +0.80%