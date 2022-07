Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: ultimes tests pour le satellite Euclid information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 12:31

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a finalisé l'intégration du satellite Euclid sur son site de Turin, en Italie.



Le satellite sera prochainement transféré vers le site de Thales Alenia Space à Cannes où il passera ses ultimes tests d'environnement avant la campagne de lancement. Euclid jouera un rôle primordial dans les missions scientifiques de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui ont été conçues dans l'optique de percer les mystères de l'énergie et de la matière noires.



Euclid cartographiera la structure de l'Univers à grande échelle sur plus de 10 milliards d'années-lumière, dans l'espoir de révéler l'histoire de son expansion et l'évolution de ses structures cosmiques au cours des trois derniers quarts de son existence.



Au cours de sa mission de six ans, Euclid cartographiera en 3D jusqu'à deux milliards de galaxies et la matière noire associée, couvrant la majeure partie observable du ciel en dehors de notre Voie lactée.