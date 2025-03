Thales: UBS relève sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - UBS relève sa recommandation sur Thales de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté drastiquement de 160 à 330 euros, voyant pour le groupe français de hautes technologies du potentiel significatif dans le secteur de la défense.



'Nous pensons que les prévisions de la direction d'une croissance organique des ventes de 6 à 7% par an à long terme sont susceptibles de s'avérer prudentes', juge le broker qui table dans son modèle sur un taux de croissance annuel moyen de 12,6% sur la période 2023-30.





Valeurs associées THALES 248,6000 EUR Euronext Paris +3,58%