Thales: trois frégates commandées par la Grèce à Naval Group

(CercleFinance.com) - Thales fait part de la sélection de la frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce, une commande ferme de trois frégates de défense et d'intervention, plus une en option, ayant été signée par les autorités grecques.



Conçue pour opérer sur la mer et s'adapter en continu aux évolutions technologiques et opérationnelles, les FDI livrées à la marine grecque seront équipées par Thales de l'ensemble des senseurs majeurs intégrés dans le système de combat des frégates.



Le groupe de défense fournira notamment le Sea Fire, un radar multifonction entièrement numérique à quatre panneaux fixes, 'premier succès à l'export pour ce radar qui présente des performances accrues dans les contextes de haute intensité'.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.85%