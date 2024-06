Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: trois accords stratégiques signés avec l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir signé à l'occasion du salon Eurosatory trois accords stratégiques avec l'industrie de défense ukrainienne.



Le premier accord doit porter sur la création d'une entreprise commune en Ukraine, qui sera chargée de faciliter la livraison et l'exploitation d'équipements pour les systèmes de défense, notamment de guerre électronique.



Cette co-entreprise sera également responsable de la distribution de matériel de communication tactique, de systèmes de défense aérienne et de radars.



Le deuxième accord portera plus spécifiquement sur la 'guerre électronique' puisque le groupe français fournira aux forces armées ukrainiennes des services de formation spécialisée, d'essai et d'entretien.



Dans le cadre d'un troisième accord - conclu avec le spécialiste ukrainien des drones et robots FRDM - Thales prévoit de co-développer et de fabriquer un système de drone capable de transporter et de larguer des munitions.





Valeurs associées THALES 154,35 EUR Euronext Paris +0,85%