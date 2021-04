Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : triangle baissier, surveiller le support des 84E Cercle Finance • 30/04/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - Thalès consolide depuis le test des 88,34E du 6 avril et s'inscrit dans un triangle baissier dont la base est de 84E. Le titre reproduit très fidèlement la performance du CAC40 cette année et devance peut-être son évolution d'une quinzaine de jours. La cassure des 84E préfigurerait le comblement du 'gap' des 78,92E du 26 février.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.80%