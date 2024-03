Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: travaille sur la cryptographie post-quantique information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Thales, coordinateur du consortium RESQUE, fait savoir que le projet du groupement vise à mettre au point d'ici 3 ans une solution de chiffrement post-quantique pour protéger les communications, infrastructures et réseaux des collectivités locales et des entreprises contre les futures attaques orchestrées par un ordinateur quantique.



La puissance de calcul offerte aura potentiellement la capacité de casser les différents algorithmes de chiffrement existants largement utilisés actuellement. Il menace ainsi la sécurité des données les plus sensibles et donc la souveraineté des pays.



Outre Thales, le consortium RESQUE regroupe cinq acteurs français : la PME spécialiste des communications sécurisées TheGreenBow, la PME spécialiste en cryptographie CryptoExperts, la start up CryptoNext Security, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria).





