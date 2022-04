Thales: Thales Alenia Space s'associe avec AIKO information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 10:21

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space et AIKO ont signé un accord de coopération en faveur du développement de capacités logicielles avancées pour les systèmes spatiaux. Cette collaboration portera en particulier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, ou 'machine learning', pour rendre les satellites et/ou les infrastructures spatiales plus autonomes.



La collaboration entre Thales Alenia Space et AIKO repose sur des années d'expertise des technologies logicielles et spatiales, afin de concevoir les missions de prochaine génération.



'Thales Alenia Space agit comme catalyseur dans l'écosystème spatial, en relevant les défis d'une économie émergente où l'espace deviendra une composante clé', déclare Massimo Claudio Comparini, Président-Directeur général adjoint et Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. 'Notre société confirme son positionnement au centre de toute la chaîne de production spatiale, et promeut fièrement ce type de collaborations avec une start-up comme AIKO qui vise à accroître l'autonomie des satellites pour surveiller, détecter, traiter et transférer des données par le biais de l'IA'.



'Cette collaboration jette les bases de missions futures qui répondront aux besoins évolutifs des utilisateurs finaux en termes de volume de données et de délai d'acheminement', souligne Lorenzo Feruglio, Président exécutif (CEO) d'AIKO.