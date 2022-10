Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: teste avec succès une liaison laser information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 17:24

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space et ses partenaires annoncent aujourd'hui le succès des essais menés sur le terrain, en Suisse, d'une liaison laser sol-sol à très haut débit à travers l'atmosphère.



Une réussite importante pour la prochaine génération de satellites de télécommunications géostationnaires.



L'objectif est également d'accroître la capacité des satellites afin d'en réduire le nombre nécessaire pour répondre à la demande des utilisateurs et limiter ainsi l'impact sur l'environnement.



Au cours de cette campagne de tests du projet Vertigo, ETHZ, l'ONERA et Thales Alenia Space sont parvenus à atteindre une vitesse de transmission record en espace libre de 1 térabit/seconde sur une seule longueur d'onde et une distance de 53 km.



Le projet entre à présent dans sa dernière phase, au cours de laquelle seront notamment réalisés des tests de liaisons de communication haute puissance au laboratoire de Thales Research and Technology.



La prochaine étape consistera à tester une liaison laser représentative d'un lien opérationnel réel, entre une station sol et un satellite géostationnaire situé à une altitude de 36 000 km.