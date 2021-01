Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : test d'une solution de suivi de drones à Singapour Cercle Finance • 28/01/2021 à 09:08









(CercleFinance.com) - Thales et H3 Dynamics indiquent avoir testé conjointement, en décembre 2020 à Singapour, un système autonome de suivi en temps réel de drones en milieu urbain, solution destinée à faciliter le contrôle du trafic dans l'espace aérien de basse altitude. L'essai a été effectué avec le chargeur de drone autonome DBX de H3 Dynamics, associé à un drone enregistré électroniquement et identifié par le système d'identification à distance de Thales, le tout géré et surveillé par la solution Thales de gestion de drones en espace aérien. Les deux groupes collaborent depuis 2018 'dans le but de rendre l'automatisation des drones sûre et transparente, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire du trafic aérien des drones, levier majeur de l'avenir de la mobilité aérienne urbaine'.

