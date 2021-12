Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : support testé à 72E, grimpe vers 75,4E information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - Thalès vient de trouver un support à 72E et grimpe vers 75,4E. Ceci pourrait constituer l'amorce d'une reprise en 'V' après le sell-off sous 84E amorcé le 5/11 et l'accélération sous le 'gap' des 77,78E du 25/11 (c'est le 1er objectif à la hausse à court terme).

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.50%