Thales: suite sonar de nouvelle génération pour les SNLE information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - Thales annonce s'être vu confier par la DGA le développement d'une nouvelle suite sonar pour le programme de réalisation des Sous-marins Nucléaires Lanceurs d'Engins (SNLE) de 3ème génération et le programme de modernisation des SNLE de 2ème génération.



Cette suite sonar se démarquera par de nombreuses ruptures technologiques et 'permettra d'assurer pour les dizaines d'années à venir, une parfaite maîtrise de la situation acoustique face à des menaces de plus en silencieuses', selon le groupe.



La suite sera en effet dotée d'une multitude de capteurs toujours plus performants au sein de grandes antennes, et s'appuiera sur de puissants algorithmes de traitement de données massives (big data).





