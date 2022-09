Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: soutient l'innovation en matière d'IA information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - À la suite d'un appel mondial à partenaires, Thales a sélectionné quatre jeunes pousses de classe mondiale dont les innovations en matière d'intelligence artificielle correspondent à ses marchés et à ses opportunités commerciales : Zétane (Canada), Tacteris (Canada), Kili Technology (France), Latent AI (U.S.)



Chacune de ces jeunes pousses travaillera en étroite collaboration avec les coachs affaires et les experts en IA de Thales afin de valider leur technologie et leur modèle d'entreprise, et de co-développer des solutions de pointe.



Dans un modèle de collaboration unique au sein de l'écosystème d'innovation de Centech, les jeunes pousses cultiveront des compétences, tandis que Thales apportera de nouvelles technologies et solutions d'IA de confiance à ses clients.