Thales: Southwest Airlines a choisi AvioBook

(CercleFinance.com) - Southwest Airlines a choisi AvioBook, une société du groupe Thales, pour équiper sa flotte d'un portefeuille technologique de pointe. Avec AvioBook, Southwest vise à optimiser davantage ses opérations avec des solutions respectueuses de l'environnement.



L'accord comprend la solution entièrement intégrée de données de vol électronique (EFB) et de journal de bord électronique (eLB).



AvioBook permettra d'éliminer les 88 millions de pages papier encore imprimées chaque année et donnera aux utilisateurs la certitude d'avoir les dernières informations à portée de main, avec des données mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.



Southwest a également signé un accord pour équiper la plus grande flotte mondiale de Boeing 737 NG avec le dispositif d'interface aéronautique (AID) d'AvioBook, connu sous le nom d'AvioCast.



Une fois installé, il fournira des données en temps réel sur les avions à différents groupes opérationnels.



' Pour garantir l'engagement total des utilisateurs, la mise en oeuvre sera progressive et les premiers bénéfices du projet devraient être visibles en 2024 ' précise Thales.





