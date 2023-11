Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: sous-contrat pour des frégates Horizon information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 09:33









(CercleFinance.com) - Thales fait part de la signature en août dernier d'un sous-contrat entre SIGEN (joint-venture de Thales et d'Elettronica) et Naviris (joint-venture de Fincantieri et de Naval Group), pour la modernisation du système de guerre électronique de quatre frégates.



Cet accord fait suite à la signature du contrat entre l'OCCAR et Naviris pour la rénovation à mi-vie de ces quatre frégates de la classe Horizon actuellement en service dans les marines nationales française et italienne.



Dans le cadre du sous-contrat, le système d'écoute R-ESM, développé et qualifié pour le programme français FDI, sera intégré avec les contremesures électroniques d'Elettronica qui ont été développées et qualifiées pour le programme PPA de la Marine italienne.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.43%