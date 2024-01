Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: sonde de détection renouvelée par l'Anssi information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir obtenu de la part de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) le renouvellement de la qualification de sa sonde de détection des cyberattaques.



Ce renouvellement porte sur la version 2.0 de la sonde souveraine de détection d'intrusion baptisée 'Cybels Sensor', qui permet de détecter les menaces potentielles en analysant en temps réel de grands volumes de données.



La qualification va permettre aux prestataires de détection d'incidents de sécurité (PDIS) qualifiés par l'Anssi, qu'ils soient internes ou externalisés, de disposer de centres opérationnels de cybersécurité de confiance à l'échelle nationale via une solution de détection réseau doté d'un haut niveau de qualification et de maintenance.



Thales précise qu'une version virtualisée de la sonde a été développée pour faciliter son intégration sur différents porteurs (à bord des véhicules, navires ou bateaux de commerce) dans le cadre d'une détection embarquée.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.66%