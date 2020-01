Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : solution d'authentification pour Docaposte Cercle Finance • 29/01/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Thales annonce que Docaposte, filiale numérique de La Poste, a orchestré le déploiement d'une solution d'authentification forte intégrant sa technologie afin de sécuriser l'Identité Numérique La Poste. 'Ces composants de sécurité 100% français ont été clé dans l'obtention de la qualification de l'application mobile Identité Numérique de La Poste, délivrée par l'ANSSI le 20 janvier 2020', souligne le groupe français d'électronique.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.12%