Thales: solution AVANT Up choisie par Ethiopian Airlines information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'Ethiopian Airlines a choisi sa solution de divertissement à bord AVANT Up pour son prochain avion, l'Airbus A350-1000, dont le premier exemplaire doit être livré à la compagnie éthiopienne d'ici fin 2024.



Il précise qu'AVANT Up inclut de nouveaux écrans 4K HDR QLED Optiq, ainsi que deux connexions Bluetooth et le wifi intégré pour permettre aux passagers d'Ethiopian Airlines de connecter au système plusieurs appareils.



'Les écrans Optiq comprennent des ports USB-A et USB-C, sur lesquels les passagers bénéficient de 70 W pour charger écouteurs, téléphones, tablettes ou ordinateurs portables durant le vol', poursuit le groupe d'électronique.





