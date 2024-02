Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: solution AVANT Up choisie par Air India information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Thales annonce que la compagnie Air India a choisi sa solution AVANT Up In-Flight Entertainment (IFE) pour lui permettre de 'fournir à ses passagers des expériences à la fois captivantes et mémorables'.



'AVANT Up propose des écrans intelligents Optiq QLED offrant la meilleure solution de divertissement à bord pour l'aviation avec une qualité d'image cinématographique 4K HDR et une recharge à grande vitesse USB-A et USB-C intégrée à l'écran', rappelle-t-il.



Thales va mettre à niveau et moderniser sa flotte de 40 Boeing 777 et 787 avec ce système de pointe en 2024 et en 2025, et l'installer sur les 11 nouveaux appareils Airbus et Boeing d'Air India, avec des premières livraisons prévues pour 2025.





