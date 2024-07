Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: signe un MoU avec Garuda Aerospace en Inde information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Thales et Garuda Aerospace ont signé un MoU (Memorandum of Understanding) pour promouvoir l'innovation dans le secteur des drones et leur développement en Inde.



Thales fournira son expertise sur les solutions de gestion automatisée du trafic (UTM, Unmanned Traffic Management), de détection des drones et d'intégration des systèmes, tandis que Garuda apportera ses compétences dans la fabrication des drones et leur utilisation, ainsi que son expertise du marché indien.



Garuda Aerospace est un acteur clé du secteur indien des drones, et répond aux divers besoins de l'industrie. L'entreprise concentre ses efforts sur la construction de solutions de drones de haute technologie pour les forces armées, en collaboration avec des géants mondiaux des secteurs de la défense et de l'aérospatiale.



Garuda Aerospace dispose également d'une vaste flotte de plus de 2 500 drones et de 4 000 pilotes répartis dans 400 districts.



Ashish Saraf, Vice-Président et directeur de Thales en Inde, a déclaré : ' Le gouvernement soutient activement l'écosystème des drones, en favorisant et développant les collaborations, l'innovation et la croissance. Cette collaboration soutiendra l'Inde dans son ambition de devenir un acteur majeur dans le domaine des drones d'ici 2030. '





