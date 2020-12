Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un crédit d'1,5 MdE lié à des objectifs climat Cercle Finance • 14/12/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé la semaine dernière une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises de 1,5 milliard d'euros afin de remplacer la ligne existante (non-tirée) de même montant, datant du 19 décembre 2014. Signée auprès d'un groupe de 17 banques, cette ligne de sécurité est valable pour une durée de 3 ans, avec deux options d'extension d'un an chacune. Par ailleurs, Thales précise avoir pris l'initiative d'inclure des objectifs climatdans les termes et conditions de cette ligne de crédit. Le taux sera ainsi lié à l'objectif de réduction de l'empreinte carbone directe et indirecte de Thales. En fonction de l'atteinte - ou non - de ces objectifs, la marge du crédit sera ajustée à la hausse ou à la baisse.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.91%