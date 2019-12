Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un contrat pour le métro de Sydney Cercle Finance • 04/12/2019 à 08:55









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un contrat de 250 millions de dollars australiens avec MTR Corporation, de Hong Kong, pour étendre les systèmes de contrôle et de communication centraux du métro de Sydney à City & Southwest (SMCSW) Thales concevra, fabriquera, fournira, installera, testera et mettra en service les systèmes de contrôle central et de communication sur le projet d'extension SMCSW Le SMCSW est une extension du projet de Sydney Metro North West (SMNW), élargissant le réseau à 66 kilomètres de voies ferrées supplémentaires et à 31 stations de métro depuis Chatswood, sous le port de Sydney et via le CBD de Sydney jusqu'à Sydenham. Dans le cadre de ce contrat, Thales assurera l'extension du métro de Sydney au projet City & Southwest City en intégrant une technologie éprouvée au niveau mondial dans les solutions de contrôle central et de communication fonctionnant avec succès sur le projet Sydney Metro North West depuis mai 2019.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.02%