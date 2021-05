Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un contrat pour le métro de Brescia en Italie Cercle Finance • 04/05/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un contrat pour le métro de Brescia, en Lombardie (Italie) qui porte sur les communications au sol, la vidéosurveillance et les systèmes de sécurité. Le nouveau contrat concerne les communications haut débit train-sol. Thales déploiera les technologies suivantes : un encodeur vidéo intégré permettant de numériser les signaux vidéo analogiques, une liaison wifi reliant le train au sol par le biais d'équipements embarqués et de points d'accès réseau le long des voies, enfin, un réseau de données spécifique reliant le point d'accès wifi au centre de contrôle des opérations. Thales fournira aussi le centre de contrôle, la plateforme logicielle de vidéosurveillance et les fonctionnalités de diagnostic. La sécurité des voyageurs à bord des trains en sera considérablement renforcée. Les activités ont déjà démarré et devraient s'achever en février 2022.

Valeurs associées THALES Euronext Paris 0.00%