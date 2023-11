Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: signe un contrat pour le métro d'Alexandrie information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Thales fournira ses dernières technologies ferroviaires cybersécurisées et solutions de billettique AFC (Automatic Fare Collection) pour le métro d'Alexandrie en Efypte.



Thales déploiera sa technologie de signalisation CBTC (Communications Based Train Control) SelTracTM de dernière génération, qui actualise en permanence la position des trains, les distances et les vitesses de déplacement, permettant des opérations plus rapides et plus efficaces.



Thales fournira des solutions de vidéo-sécurité, notamment des systèmes de vidéosurveillance et de gestion vidéo dotés de fonctions de détection des intrusions.



Thales fournira également de nouveaux équipements de billettique - basés sur la solution TRANSCITY™ - qui amélioreront l'expérience des passagers, en leur permettant d'utiliser différentes options de paiement, notamment des QR codes sur leur smartphone, des cartes sans contact, des cartes bancaires EMV et le paiement mobile par téléphone équipé du système NFC (Near Field Communication).





