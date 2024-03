Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: signe un contrat en République Dominicaine information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Thales va équiper l'Aéroport International Cibao, en République Dominicaine, d'un nouveau système de radar de contrôle du trafic aérien.



L'Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) a sélectionné Thales pour installer deux nouveaux radars de contrôle du trafic aérien, un STAR NG, radar primaire de surveillance co-monté avec un RSM NG, radar de surveillance secondaire.



Cette station radar jouera un rôle essentiel dans l'expansion de la capacité de contrôle du trafic aérien de l'IDAC et la couverture de l'espace aérien dans le nord du pays.



Avec déjà 4 sites en opération en République Dominicaine, ce nouveau contrat renforce la collaboration à long terme avec l'IDAC et la confiance continue envers Thales - le premier radar Thales ayant été livré il y a plus de 30 ans.



' L'IDAC bénéficiera des similitudes entre la base installée actuelle et les nouveaux radars, notamment en termes de formation, de composants communs et de maintenance, ce qui contribuera à optimiser le cycle de vie de l'équipement ' a déclaré Lionel De Castellane, vice-président segment Civil Radars Thales.





