Thales: signe un contrat de 350 ME avec la DGA information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 12:34

(CercleFinance.com) - Le consortium mené par Thales et CS Group a été notifié par la Direction générale de l'armement (DGA) pour la réalisation et le déploiement de la capacité de lutte anti-drones PARADE. Le contrat porte sur un montant global de 350 millions d'euros sur une durée de 11 ans, dont 33 millions fermes à date.



' Au cours des 20 prochaines années, des millions de nouveaux drones circuleront dans l'espace aérien, créant un écosystème aéronautique extrêmement complexe et des défis importants en matière de sécurité. Pour faire face à cette menace en constante évolution, le consortium mené par Thales et CS GROUP déploie un système évolutif, modulaire et multi-missions de lutte anti-drones pour la protection des sites militaires, fixes ou projetés en opérations extérieures ' indique le groupe.



Le système modulaire et multi-missions PARADE vise à détecter, classifier et neutraliser de manière sécurisée des micro et mini-drones. Ce système viendra notamment renforcer la sécurité du public et des infrastructures de deux évènements sportifs qui se tiennent en France : la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.