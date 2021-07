Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un contrat avec les forces polonaises Cercle Finance • 06/07/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - Thales a signé un contrat pour fournir aux forces terrestres polonaises 5 systèmes d'entrainement tactique, ' Combat Staff Trainer ', répartis dans tout le pays. ' C'est la première fois que les forces polonaises acquièrent une solution d'entrainement tactique digital. Ce système de simulation basé sur ordinateur permet la réalisation d'exercices d'entrainement collectif dans un environnement virtuel et totalement cybersécurisé, représentatif des théâtres d'opération rencontrés par les forces polonaises ' indique le groupe. ' Aujourd'hui et quel que soit le théâtre d'opération, chaque échelon de la chaîne de commandement doit être en mesure d'analyser des données complexes provenant de différentes sources et prendre des décisions critiques et rapides lors des conflits à haute intensité ' rajoute Thales.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.78%