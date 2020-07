Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un contrat avec la Marine royale néerlandaise Cercle Finance • 15/07/2020 à 11:11









(CercleFinance.com) - Thales a été sélectionné par la Marine royale néerlandaise pour fournir huit radars de haute technologie. Le contrat porte sur la livraison d'un radar NS100, de radars Scout Mk3 et d'un système IFF (Identification ami/ennemi). Le NS100, un radar de surveillance multifaisceaux à deux axes, va remplacer le radar Variant sur le HNLMS Johan de Witt, l'un des LPD (transport de chalands de débarquement) en service dans la Marine royale néerlandaise. Le radar NS100 de Thales a été choisi en raison de ses performances et de sa technologie à antenne active AESA éprouvée. Le NS100 qui équipe depuis 2017 l'autre LPD de la Marine néerlandaise, le HNLMS Rotterdam, sera modernisé afin d'assurer l'homogénéité des performances entre les systèmes radar des deux navires. ' Ce contrat illustre à quel point il est facile de moderniser l'un de nos systèmes radar AESA pour qu'il offre les mêmes caractéristiques et performances qu'un matériel neuf ', a déclaré Geert van der Molen, directeur des activités navales de Thales aux Pays-Bas.

