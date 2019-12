Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un contrat avec la marine espagnole Cercle Finance • 12/12/2019 à 15:17









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jeudi que la marine espagnole a sélectionné sa suite sonar intégrée pour équiper ses nouvelles frégates multi-missions. 'La capacité de lutte anti sous-marine composée notamment des sonars de classe mondiale CAPTAS 4 Compact, BlueMaster et du système acoustique digital BlueScan seront intégrés dans le système de combat de Navantia SCOMBA pour les F110 et permettront à la marine d'assurer les missions de surveillance, de recherche et de protection dans les théâtres d'opérations', explique Thales. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

