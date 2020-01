Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un contrat avec la DGA Cercle Finance • 08/01/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space et Thales ont signé avec la Direction générale de l'armement (DGA) un contrat d'étude de concept portant sur les applications ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance). Ce contrat vise à étudier l'apport des plateformes stratosphériques persistantes pour compléter et améliorer la capacité de défense de la France. ' Il a pour objet d'évaluer la pertinence des solutions stratosphériques persistantes de type Stratobus ' indique le groupe. Stratobus de Thales Alenia Space, est un ballon stratosphérique dirigeable autonome de la famille des HAPS [High Altitude Platform System] et positionné à 20 km d'altitude.

