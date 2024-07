Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: signe un contrat avec l'Office fédéral allemand information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Thales a remporté un contrat de trois ans avec l'Office fédéral allemand BAAINBw pour assurer la maintenance de simulateurs mobiles de menaces du programme Polygone.



Thales se voit confier la maintenance de composants et éléments périphériques critiques pour trois simulateurs de menaces mobiles, qui assurent l'entraînement au combat des équipages d'aéronefs des forces allemandes contre les systèmes de défense aérienne au sol.



Le site Thales de Coblence, qui assure la maintenance de ces systèmes depuis quinze ans, procédera à une extension de ses services aux clients, tout en poursuivant son développement.



Christoph Ruffner, CEO de Thales Allemagne a déclaré : ' La simulation joue un rôle clé dans la formation aux procédures, aux comportements et aux communications dans tous les secteurs opérationnels et à tous les niveaux. La maîtrise des aéronefs modernes face aux ​ menaces complexes auxquelles ils sont aujourd'hui exposés requiert une formation d'un haut niveau de qualité.'





