Thales : signe un contrat avec l'égyptien Nilesat

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce, la signature d'un contrat, avec l'opérateur égyptien Nilesat, pour la construction du satellite de télécommunications géostationnaire Nilesat-301. Nilesat-301 viendra en support de la mission Nilesat-201 pour des services en bandes Ku sur la région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord. Nilesat-301 contribuera également à l'extension de fourniture de services de télécommunications et de radiodiffusion numérique directe dans ces mêmes fréquences pour deux nouvelles grandes régions africaines. Il permettra par ailleurs d'offrir des services de connectivité à Haut Débit en bande Ka sur la totalité du territoire Egyptien. Thales Alenia Space sera chargé de la conception, de la fabrication, des tests et de la recette en orbite du satellite. De plus, Thales Alenia Space fournira les centres de contrôle de Nilesat au Caire et à Alexandrie.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.02%