Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : signe un accord de coopération avec Weibel information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - Thales et Weibel Scientific ont signé un accord de coopération. ' Ce rapprochement ouvre des opportunités communes d'exportation à l'international grâce à l'intégration des radars de mission sol à courte portée de Weibel dans le portefeuille de radars développés par Thales pour la défense terre-air (GBAD) ou les missions de lutte anti-drones (C-UAV) ' indique le groupe. Cet accord permet en particulier à Thales d'enrichir son portefeuille de la toute nouvelle famille de radars haute performance XENTA conçue pour les missions terrestres à courte portée. Thales proposera aussi pour les forces de défense terre-air de l'armée danoise une solution commune intégrant le radar XENTA-M5 de Weibel dans sa solution GBAD avancée.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.26%