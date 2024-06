Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: signe deux contrats de modernisation avec la COCESNA information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé deux contrats avec la Corporation des services de navigation aériennes d'Amérique centrale (COCESNA) afin de moderniser le système AMHS/AIM (Messagerie aéronautique et gestion d'information aéronautique) et les infrastructures de navigation (NAVAIDS).



Ces nouveaux contrats renforcent la confiance de la COCESNA en Thales pour améliorer les systèmes critiques du transport aérien dans six pays d'Amérique centrale : Belize, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador et Nicaragua.



La modernisation du système vise notamment à améliorer les capacités de communication de la COCESNA avec une technologie de pointe, respectant les dernières directives AMHS et SWIM.



Thales continuera par ailleurs à moderniser les infrastructures d'aides à la navigation en accord avec le plan d'investissement qui a reçu l'aval du comité directeur de la COCESNA.





