Le groupe français annonce deux nouveaux contrats portant sur le développement d'altimètres spatiaux pour le programme européen Copernicus (240 MEUR) et la modernisation des systèmes radar militaires des Pays-Bas.

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), rapporte avoir signé un contrat de plus de 240 millions d'euros avec OHB System AG, maître d'oeuvre du segment spatial, pour développer les deux altimètres du premier satellite de la mission Sentinel-3 Next Generation Topographie, pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Le premier instrument, un altimètre radar à synthèse d'ouverture, mesurera la topographie des océans, des eaux continentales et des glaces avec une précision centimétrique. Le second, un altimètre interférométrique à large fauchée, couvrira une bande de 100 kilomètres et permettra d'obtenir des images bidimensionnelles de la surface de l'eau.

Cette technologie permettra une couverture quasi complète des océans en cinq jours et un suivi à haute résolution des fleuves, lacs et réservoirs. Les données, disponibles dans un délai inférieur à six heures, contribueront notamment à la surveillance du niveau des mers, à l'amélioration des modèles climatiques et à l'anticipation des crues et des sécheresses, assure Thales.

Un contrat pour moderniser les radars militaires néerlandais

Parallèlement, Thales a signé un contrat avec le Commandement néerlandais du matériel et des technologies de l'information (COMMIT) pour fournir des radars de surveillance primaire STAR NG et secondaire RSM NG, destinés à remplacer les équipements vieillissants de la Force aérienne royale néerlandaise (RNLAF).

Le contrat comprend leur installation, leur mise en service et leur maintenance sur plusieurs années.

Ces systèmes amélioreront les capacités de détection, la résistance au brouillage et la gestion des perturbations liées aux parcs éoliens. Compatibles avec les infrastructures existantes lorsque cela est possible, ils respecteront notamment les normes d'EUROCONTROL, de l'EASA et de l'OACI.

Les Pays-Bas deviendront ainsi le quatrième pays membre de l'OTAN à adopter ces radars, après la France, le Royaume-Uni et la Roumanie. Ce contrat s'inscrit dans le prolongement du partenariat entre Thales et la RNLAF, déjà marqué par la fourniture de systèmes radar SMART-L Multi Mission et Ground Master ainsi que d'aides à la navigation.

En fin de matinée, Thales progresse de 1,1% à Paris, autour des 226 EUR.