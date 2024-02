Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: signature d'un MoU avec Saab à Singapour information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Thales annonce, à l'occasion du Singapore Airshow 2024, la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Saab afin de contribuer à l'innovation et à la modernisation à long terme de l'infrastructure de la gestion du trafic aérien de Singapour.



Ils revendiquent des portefeuilles complémentaires, comme leader dans l'automatisation des tours de contrôle et des tours digitales (Saab) et dans les systèmes et architectures de gestion de trafic aériens avancés (Thales), ainsi que dans le soutien et la maintenance ATM.



Le partenariat implique ainsi la collaboration entre la 'Integrated Digital Tower Suite' de Saab et la plateforme OpenSky Platform de Thales, pour établir une architecture commune et offrir 'une fondation robuste à une véritable architecture ouverte à partir de 2030'.





