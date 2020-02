Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : Sichuan Airlines choisit la solution IFE CORE Cercle Finance • 11/02/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Sichuan Airlines choisit le système de divertissement à bord (IFE) CORE de Thales pour équiper sa future flotte d'Airbus A350. L'entrée en service des nouveaux appareils est prévue au 4e trimestre 2021. Les nouveaux A350 de Sichuan Airlines disposeront de deux classes passagers équipées d'écrans 17 pouces (Classe Affaires) et 12 pouces (Classe Economique). ' Les passagers bénéficieront pendant leur voyage des toutes dernières applications et d'un large choix de programmes de divertissement, avec sériesTV, films, musique et jeux divers '.

