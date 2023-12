Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: sélectionne le NSTF pour tester le satellite FLEX information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 12:14









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir sélectionné le National Satellite Test Facility (NSTF) de l'institut de recherche RAL Space britannique, dans l'Oxfordshire, afin de réaliser la première campagne complète d'assemblage, d'intégration et de test du satellite FLEX (FLuorescence EXplorer) de l'Agence spatiale européenne (ESA).



Ce satellite cartographiera la fluorescence de la végétation mondiale pour mieux en comprendre l'état de santé de la Terre et la productivité végétale à l'échelle du globe.



Développé par Leonardo, ce spectro-imageur à haute résolution cartographiera la fluorescence des plantes pour en quantifier l'activité photosynthétique.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.85%